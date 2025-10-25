Accidente deja a una mujer lesionada al sur de Ciudad Obregón; terminó en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 25 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito que dejó como saldo a una mujer lesionada en calles de la colonia Constitución, ubicada al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Dos vehículos se vieron involucrados en el percance vial que generó una intensa movilización por parte de las autoridades locales y los servicios médicos, quienes acudieron para atender a la víctima.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, los hechos se registraron aproximadamente a las 18:00 horas en la intersección de las calles Ramón Guzmán y Guillermo Prieto, en donde un automóvil Suzuki y un camioneta tipo van, modelo Toyota Sienna, se vieron implicadas en una colisión. Derivado del fuerte impacto, una fémina, quien viajaba a bordo del vehículo Suzuki, resultó lesionada y requirió atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se movilizaron al lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios a la afectada, cuya identidad por el momento se desconoce. Una vez estabilizada, los socorristas trasladaron a la mujer a un hospital cercano de la localidad para que sea atendida. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal también atendieron el llamado y delimitaron el perímetro para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, se levantó el reporte oficial del incidente y se inició la investigación para determinar las causas del choque y deslindar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de la mujer ni si hubo más personas afectadas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito.

Activan Código Rojo

En otro hecho registrado el viernes 24 de octubre en Ciudad Obregón, una vagoneta Ford Edge, modelo 2012 y color blanco, impactó por alcance a un vehículo Chevrolet Equinox, edición 2014 y color gris, en el cruce de las calles 200 y París. Versiones extraoficiales indican que policías municipales se trasladaron al sitio y fueron amenazados por los tripulantes, quienes posteriormente fueron detenidos.

