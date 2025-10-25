Activan código rojo en Ciudad Obregón tras accidente; conductores amenazan a policías con armas de fuego

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 24 de octubre de 2025 ocurrió un impactante accidente alrededor de las 15:20 horas, en las calles 200 y París. De acuerdo con información extraoficial, dos individuos a bordo de una vagoneta Ford Edge, modelo 2012, color blanco, que circulaban de poniente a oriente, impactaron por alcance a un vehículo Chevrolet Equinox, edición 2014, color gris, que se encontraba detenido con el semáforo en luz roja.

Todo se complicó cuando, tras el incidente, el conductor afectado reportó el choque a la línea de emergencias 911, por lo que de inmediato arribaron al lugar agentes de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, los responsables amenazaron a los oficiales con que, si no se retiraban, usarían en su contra armas de fuego. Ante la situación, los uniformados no tuvieron más opción que activar el código rojo para controlar el conflicto.

Poco después, llegaron al sitio policías municipales, estatales, así como elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina. Entre todos lograron que los hombres descendieran del vehículo, el cual posteriormente fue inspeccionado sin encontrarse ninguna arma. A pesar de ello, los individuos fueron trasladados a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, donde el juez cívico determinaría su situación jurídica.

Los responsables fueron detenidos

Durante un tiempo considerable, la movilización de las fuerzas armadas provocó un fuerte congestionamiento vehicular. Por lo tanto, se hace un llamado a que, en caso de encontrarse en una situación similar, se mantenga la calma y se permita que las autoridades realicen su trabajo. Asimismo, se reitera la importancia de conducir con extrema precaución con el objetivo de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida.

En otro hecho, como se informó en TRIBUNA, la noche de ayer se registró una agresión armada en la calle Henares, entre Antonio Caso y Bretagna, en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, la cual dejó como saldo a un hombre con lesiones de bala. Los delincuentes interceptaron a la víctima y le dispararon mientras se encontraba afuera de su vivienda. Cabe mencionar que no hubo detenidos, ya que los agresores huyeron con rumbo desconocido.

