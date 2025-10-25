Asesinan a hombre que realizaba labores de mecánica al noroeste de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tranquilidad de los vecinos de la colonia Beltrones, ubicada al noroeste de Ciudad Obregón, se vio interrumpida por un ataque armado registrado la noche de este sábado 25 de octubre de 2025. Los primeros indican que una persona del sexo masculino fue privado de la vida a balazos por gatilleros desconocidos, hecho que generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron poco antes de las 21:00 horas de este sábado, cuando sujetos armados arribaron a la calle Olmo de Agua y abrieron fuego en contra de un hombre que realizaba labores de mecánica en un vehículo de color guinda. De forma preliminar, residentes de la zona señalaron que el hoy occiso respondía al nombre de Juan Carlos 'N', cuya edad oscilaba entre los 30 y 35 años aproximadamente.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno acudieron al lugar de los hechos.

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército Mexicano se presentaron en el lugar de los hechos, en donde confirmaron la presencia del sujeto que ya contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las diligencias correspondientes en el área.

Una vez concluidas las pesquisas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley, mientras que a Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizará las respectivas investigaciones. Cabe mencionar que, según datos extraoficiales, este caso se convierte en el homicidio doloso número 25 en lo que va del presente mes de octubre.

El hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Juan Carlos 'N', de entre 30 y 35 años de edad.

En otro caso similar ocurrido en Ciudad Obregón, Luis Armando L. M., de 35 años de edad, perdió la vida en un hospital de Ciudad Obregón debido a las heridas de bala que sufrió en un ataque perpetrado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real. La muerte del individuo se registró aproximadamente a las 23:16 horas del viernes 24 de octubre, unas horas más tarde del violento hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui