Balacera en Ciudad Obregón: Fallece hombre atacado a disparos en la colonia Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de ayer viernes 24 de octubre, autoridades del municipio de Cajeme tuvieron que activar el conocido Código Rojo debido a que se reportó una nueva balacera al poniente de Ciudad Obregón, la cual lamentablemente ha cobrado la vida de una víctima. Los hechos tuvieron lugar en calles del fraccionamiento Urbi Villa del Real, donde una persona del sexo masculino fue atacada a tiros y murió en el hospital al no superar las heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando las autoridades recibieron el reporte a través del 911 que les alertaba sobre un ataque armado en la mencionada colonia. Esta nueva agresión ocurrió específicamente frente a un domicilio de la calle Henares entre bulevar Urbi Villa del Real y Bretagna. El sujeto atacado se encontraba por fuera de su vivienda cuando fue sorprendido por hombres armados.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se trasladaron al sitio y localizaron a la víctima con varias lesiones por arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Los 'salva vidas' de inmediato se encargaron de dar los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital, donde lamentablemente falleció.

Confirman muerte de hombre baleado en la colonia Urbi Villa del Real

El agraviado fue identificado como Luis Armando L. M., de 35 años de edad, quien presuntamente falleció a las 23:16 del mismo viernes. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de este nuevo crimen que vino a sacudir a la cabecera municipal de Cajeme. Sobre todo porque en las últimas dos semanas ya han ocurrido cuatro asesinatos en la colonia anteriormente mencionada. Al menos, suman 24 personas asesinadas en lo que va del mes de octubre para Ciudad Obregón.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de recolectar la evidencia balística y demás indicios que permitan dar con los responsables. En tanto que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron inicio a las investigaciones correspondientes y se encargaron de entrevistar a testigos en el lugar. Hasta este momento, no hay reporte de personas detenidas por este nuevo asesinato.

Fuente: Tribuna del Yaqui