Capturan a presunto narcomenudista y decomisan droga tras cateo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, derivado de acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó la detención de un hombre identificado como Francisco Javier 'N', de 46 años de edad, y el aseguramiento de narcóticos en un domicilio de Ciudad Obregón, cabe municipal de Cajeme.

En el informe oficial presentado en redes sociales, elementos de la AMIC y Defensa ejecutaron una orden de cateo en una vivienda ubicada en la colonia Real del Bosque, en hechos registrados el pasado miércoles 22 de octubre de 2025. Como resultado de las acciones, las autoridades recabaron diversos indicios como una bolsa de tela color rojo, un envoltorio con sustancia granulada y varios envoltorios de papel color blanco.

Con acciones como estas, FGJES reitera su compromiso de trabajar coordinadamente con las fuerzas federales para combatir frontalmente el narcomenudeo y la delincuencia en el estado", expresó la Fiscalía de Sonora en el boletín difundido este sábado 25 de octubre.

Asimismo, la dependencia estatal indicó que el detenido cuenta con antecedentes penales por violencia familiar, contra la salud y robo en comercio. Una vez aprehendido, el sujeto, así como todo lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes para definir la situación jurídica de Francisco Javier 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló que los indicios decomisados serían usados para una operación de empaquetado de narcóticos.

Lo detienen por delitos de homicidio calificado

En otro caso atendido por la FGJES, Luis Fernando 'N', presunto responsable de un ataque armado que tuvo como víctimas a siete menores de edad, fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio calificado por la muerte de dos de las víctimas y el delito en grado de tentativa contra los cinco sobrevivientes. Se informó que el caso ocurrió el pasado 4 de octubre del presente año en una residencia situada sobre las calles Santa Martina y San Eligio, en la colonia Posada del Sol.

