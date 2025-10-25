Encuentran a la joven Nataly Gracia Zapien tras veinte días desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La búsqueda de Nataly Gracia Zapien culminó este sábado 25 de octubre de 2025 con resultados positivos. La joven de 20 años de edad, quien se encontraba desaparecida desde hace 20 días, fue encontrada sana y salva, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. Nataly fue vista por última vez el pasado 5 de octubre del presente año en calles de la colonia Miguel Hidalgo, ubicada en la ciudad de Hermosillo.

Desde ese momento, la movilización para encontrarla se puso en marcha tras la alerta de colectivos de madres buscadoras, así como tras la difusión de la ficha de localización que hizo la misma Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado. Según la información oficial, la joven fue descrita como una persona de tez clara y complexión delgada, con cabello largo, liso y tinturado y cafés medianos, además se dijo que contaba con diversos tatuajes como señas particulares.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, NATALY GRACIA ZAPIEN fue localizada con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/HnZ2Oo29Cj — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 26, 2025

En una primera instancia, el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora informó sobre la desaparición de Nataly Gracia Zapien. En una publicación difundida a través de su página oficial de Facebook, el grupo de madres buscadoras señaló que la joven de 20 años se escapó de un centro de rehabilitación en el que presuntamente se encontraba internada; sin embargo, esta versión no fue respaldada por ninguna autoridad durante las labores de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes y el colectivo no han compartido detalles con respecto a su ausencia, ni tampoco sobre el lugar estado de su hallazgo. Por lo pronto, la información se centra en informar sobre su bienestar y en agradecer el apoyo por parte de la ciudadanía para que por fin esté de regreso en su casa.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar a cualquier persona que esté desaparecida. Los reportes pueden realizarse al número 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, así como a través de las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui