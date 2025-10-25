FGJES imputa a choferes de Tufesa tras camionazo en la carretera Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la imputación en contra de Francisco Javier 'N' y Joel Alberto 'N', choferes de autobús de línea Tufesa que son señalados por el accidente registrado el pasado 17 de octubre del presente año en el tramo carretero Guaymas–Hermosillo. El incidente dejó como saldo a siete personas muertas y al menos 20 lesionados más.

De acuerdo con el informe oficial de la dependencia estatal, Francisco Javier 'N' es imputado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que a Joel Alberto 'N' se le atribuye el delito de abandono de personas. Durante la audiencia inicial, los individuos comparecieron y un juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se define su situación jurídica en los próximos días.

La FGJES continuará el proceso con estricto apego a derecho, garantizando la investigación integral de los hechos y la aplicación de la ley en favor de las víctimas y sus familias", expresó la Fiscalía de Sonora en el boletín de prensa que difundió este sábado 25 de octubre de 2025 en redes sociales.

FGJES imputa a dos conductores responsables de accidente de autobús Tufesa



— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 25, 2025

Cronología de los hechos

El pasado viernes 17 de octubre, aproximadamente a las 06:00 horas (tiempo local), ocurrió el fatal percance en el kilómetro 20 de la Carretera Internacional 15, tramo Guaymas–Hermosillo. En ese momento se informó que el autobús provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino la ciudad de Nogales, Sonora. Tras el accidente que le costó la vida a siete pasajeros, los choferes se dieron a la fuga, por lo que se desplegó un fuerte operativo de búsqueda.

El 22 de octubre se confirmó la detención Joel Alberto 'N' en el municipio de Guamúchil, Sinaloa, en donde elementos de la Unidad Especializada de Aprehensiones (Unesa). Esta unidad, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ejecutó la orden de aprehensión emitida por autoridades de Sonora. Posteriormente lo trasladaron al estado y quedó a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno.

El segundo implicado, identificado como Francisco Javier 'N', fue detectado y capturado durante la madrugada del jueves 23 de octubre. Autoridades de Sonora, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), aprehendieron al chofer en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en Nogales. El imputado contaba con una orden judicial por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves.

#Sonora | El gobernador Alfonso Durazo habló sobre la detención del chófer de Tufesa que conducía el autobús que se accidentó en la carretera Guaymas-Hermosillo la semana pasada, el cual dejó siete muertos uD83DuDE8DuD83DuDEA8 pic.twitter.com/GHToJOviO5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui