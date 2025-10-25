Guaymas: Hombre paga por compañía y despierta con sorpresa desagradable en motel

Guaymas, Sonora.- Un hombre de 62 años fue víctima de un robo mientras se encontraba en un motel con una mujer de la vida galante, a quien aparentemente conoció tras salir bastante alcoholizado de un bar ubicado entre las calles 16 y 17 del centro de Guaymas, Sonora. Según información extraoficial, una vez que acordaron la cantidad que le pagaría, se dirigieron al cuarto, pero allí al sujeto le sucedió lo inimaginable.

Se dice que la primera vez que la vio fue afuera de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La mujer aceptó 500 pesos a cambio de brindar el servicio; No obstante, ya en el lugar, el afectado relató que terminó durmiéndose y, al despertar por la mañana, la encontró completamente sola. El problema es que también le habían sustraído su celular y mil pesos que llevaba en la cartera.

"Me topé a la mujer afuera de las oficinas del PRI, me ofreció sus servicios por 500 pesos, nos fuimos a su cuarto, pero en determinado momento me dormí. Al despertar por la mañana ya estaba solo, se había llevado mi celular y mil pesos más que traía en la cartera", relató el hombre, cuya identidad se mantiene completamente anónima hasta el momento de la elaboración de esta nota.

El hombre no logró recuperar sus pertenencias

Tras percatarse del robo, llamó de inmediato a la línea de emergencia; sin embargo, para su mala suerte, le indicaron que no existía ningún delito que perseguir, pues en ningún se empleó violencia para despojarlo de sus pertenencias. Aunque no obtuvo justicia, decidió compartir su historia para alertar a otras personas que podrían ser víctimas de un engaño similar por parte de este tipo de personas.

Por otro lado, es necesario destacar que el Reporte Mensual de Incidencia Delictiva en Sonora, en su edición de septiembre de 2025, publicado por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), establece que ese mes se registraron 39 denuncias por robo a casa habitación, evidenciando que este tipo de delitos aumentó un 86 por ciento en comparación con agosto del presente año.

Fuente: Tribuna del Yaqui