Hermosillo: Detienen a hombre que agredió a su tío de 70 años por negarse a darle dinero

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 24 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto identificado como Julio Enrique, de 28 años de edad, por amenazar de muerte a su tío, un hombre de 70 años. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:33 horas en las calles Rosales y Choya, en el ejido El Tazajal.

Aparentemente, todo comenzó porque el agresor le solicitó dinero al adulto mayor; al no obtener una respuesta favorable, se enfureció y a partir de aquí la situación se volvió tensa. Una vez que arribaron los agentes, detuvieron al sujeto, quien de inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal y posteriormente al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

En otro hecho, como informamos en TRIBUNA, en la capital del estado los delitos continúan siendo frecuentes. Una prueba de ello ocurrió ayer alrededor de las 15:00 horas, cuando se localizó el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un domicilio de la colonia Lomas de Madrid. Según información oficial, sujetos armados ingresaron a la vivienda y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir.

El joven fue detenido

A la escena acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes implementaron un operativo en la zona. Por su parte, personal de Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado recolectó evidencias y trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizar la necropsia que determine la causa del fallecimiento.

En cuanto a casos específicos de violencia familiar, también el viernes, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo capturaron a Luis Alonso, de 44 años, quien, además de golpear brutalmente a su esposa, de 45 años, intentó asfixiarla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:40 horas en una vivienda ubicada en la intersección de las carreteras 100 y 12 Sur, en Miguel Alemán.

Fuente: Tribuna del Yaqui