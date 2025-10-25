'Levantón' en Sonora: Sujetos golpean y queman a su víctima tras subirla a un vehículo

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el viernes 24 de octubre de 2025, una persona fue privada de su libertad y víctima de tortura por parte de sujetos desconocidos, quienes posteriormente lo abandonaron en un sector lejano de donde lo interceptaron. Elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, atendieron la situación y se entrevistaron con el perjudicado que se identificó como Arnoldo 'N', de 28 años de edad.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 18:57 horas del viernes, cuando se recibió el reporte sobre un hombre lesionado que presentaba marcas de golpes y quemaduras en su cuerpo sobre la avenida Obregón, a la altura del Hospital del IMSS del Centro de la ciudad fronteriza. Posteriormente, el afectado fue trasladado al nosocomio anteriormente citado.

Durante su llegada al centro médico, los uniformados se dirigieron con Arnoldo 'N' y, según su testimonio, se encontraba caminando por la citada avenida cuando fue interceptado por un vehículo tipo pick up de la marca Toyota Tacoma, modelo reciente. En ese momento, los agresores, cuya cantidad y datos particulares se desconocen, descendieron de la unidad y lo subieron a la fuerza para luego golpearlo a puño limpio.

El lesionado fue llevado al Hospital del IMSS del Centro.

Posteriormente, uno de los individuos sacó un encendedor y quemó distintas partes de la superficie corporal de la víctima. Después de torturarlo, los atacantes abandonaron a Arnoldo 'N' en un paraje cercano al fraccionamiento La Muralla, desde donde se comunicó a las líneas de emergencias del 9-1-1 y solicitó la intervención de las autoridades, las cuales se movilizaron al Hospital del IMSS del Centro para encargarse de la situación.

El joven resultó con quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo, golpeado y fractura del cuarto y quinto dedo de la mano derecha, mismas que, según el personal médico, ponen en riesgo su vida. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal han proporcionado datos sobre los responsables, por lo que se espera un reporte detallado en los próximos días que pueda esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui