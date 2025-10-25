Madrugada de angustia en Navojoa: Conductor cae con su automóvil dentro de un canal

Navojoa, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito, cuando un conductor de un automóvil, color naranja, perdió el control del volante y cayó al interior del canal que se encuentra en el bulevar Las Pilas, en el municipio de Navojoa, Sonora. El percance, que bien pudo terminar en tragedia, únicamente quedó en daños materiales debido a que el mencionado canal se encontraba sin agua. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incidente.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se suscitó durante las primeras horas de este sábado, por lo que testigos que transitaban por el lugar dieron aviso a las autoridades mediante las líneas de emergencias del 9-1-1. Cabe señalar que no se ha proporcionado la identidad del tripulante del vehículo, ni tampoco su estado de salud actual. Elementos de Tránsito Municipal y Protección Civil acudieron al llamado.

A su llegada, los oficiales y rescatistas confirmaron que la unidad quedó incrustada en el fondo del canal, con visibles daños en su estructura. Los socorristas se encargaron de retirar el vehículo y asegurar la zona. Mientras que los agentes municipales realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades en este hecho que causó gran movilización la madrugada de este sábado.

Se desconoce si el automovilista fue atendido en el sitio o trasladado a un hospital cercano de la localidad para recibir atención médica. Tampoco se ha corroborado si el incidente estuvo relacionado con exceso de velocidad, cansancio o alguna falla mecánica. Serán las autoridades encargadas quienes determinarán las causas exactas del percance, es por ello que se espera un informe detallado y actualizado del caso en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui