Motociclista sufre fractura expuesta tras aparatoso accidente al poniente de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 25 de octubre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que dejó como saldo a un motociclista lesionado. Los primeros reportes indican que el percance vial ocurrió en el sector poniente de la localidad, hasta donde acudieron elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, así como personal médico para atender a la víctima.

De acuerdo con informes preliminares, los hechos se registraron a las 15:28 horas sobre el bulevar García Morales, en su intersección con la calle Ángel Arreola, cuando el conductor de la unidad ligera se impactó con un automóvil, cuyas características no fueron descritas. El impacto provocó daños materiales en la parte lateral de la unidad, mientras que el motociclista derrapó sobre el pavimento y sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha.

Agentes de Tránsito Municipal arribaron al sitio y confirmaron la presencia del afectado, por lo que procedieron a acordonar el área y tomar nota de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana auxiliaron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano, en donde recibió atención médica especializada para tratar su herida.

Peritos de vialidad realizaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado si alguno de los conductores conducía a exceso de velocidad o bajo el influjo de alguna sustancia, aunque se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial sobre el incidente.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/HzeaLWYMgb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Sufre herida de bala cuando esperaba el camión

En otro caso registrado durante la mañana de este sábado en Hermosillo, una joven sufrió una herida de bala de aproximadamente dos centímetros de profundidad en el tercio medio del muslo izquierdo, cuando esperaba el transporte de personal de la empresa en la que labora. Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Nuevo Hermosillo y la víctima fue identificada como Karina N, de 22 años de edad, quien fue trasladada al Hospital del IMSS Juárez.

#Seguridad | Una joven esperaba el camión para ir a su trabajo y terminó baleada al sur de Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/N56KvgFUZU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui