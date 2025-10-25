Nogales: Hallan sin vida a un hombre al interior de un vehículo estacionado en zona industrial

Nogales, Sonora.- Este sábado 25 de octubre de 2025, alrededor de la 1:30 horas, se localizó el cuerpo sin vida de una persona al interior de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la Clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el parque industrial San Ramón. De acuerdo con información de Infobae, el primer reporte que recibió la Seguridad Pública Municipal indicaba que había un individuo inconsciente dentro de la unidad.

Una vez que arribaron al lugar, los agentes hablaron con el denunciante, quien mencionó que se dio cuenta de la situación aproximadamente a las 19:00 horas, cuando observó que en el vehículo contiguo había alguien que no se movía del asiento del conductor. A pesar de que le pareció extraño, decidió entrar a su trabajo. Sin embargo, al salir alrededor de la 1:15 horas, vio que la persona seguía exactamente en la misma posición, por lo que llamó a las autoridades.

Con la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se comprobó que el hombre, de identidad desconocida, no contaba con signos vitales. En cuanto a su vestimenta, según el medio antes citado, portaba una sudadera gris, pantalón de mezclilla y tenis gris con blanco. Las únicas características físicas de las que se tiene conocimiento son su tez morena y complexión delgada.

Las autoridades están investigando

Hasta la elaboración de esta nota se desconoce si la persona fue víctima de un crimen, por lo que queda esperar el pronunciamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Cabe señalar que en la escena también estuvieron presentes personal de Servicios Periciales y del Centro de Atención Temprana, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes.

En otro hecho, como te informamos en TRIBUNA, el jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 21:37 horas, se registró una agresión armada en la colonia Embarcadero, que dejó como saldo a dos hombres sin vida y uno más lesionado. Ayer, las autoridades confirmaron la situación y continúan con las averiguaciones para dar con el paradero de los responsables intelectuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui