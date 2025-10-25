Policía Estatal asegura tres máquinas tragamonedas en plena vía pública de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En acciones desplegadas para la prevención del delito, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) aseguraron tres máquinas tragamonedas durante un operativo que se desplegó en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Este tipo de resultados forman parte del combate por parte de las autoridades del estado en contra del juego ilegal, el cual ha sido registrado en diferentes municipios de la región.

De acuerdo con el informe oficial presentado por la corporación estatal, el aseguramiento se llevó a cabo en patrullajes de vigilancia que se realizaron en calles de la colonia Agualurca, ubicado al norte de la capital sonorense. Como resultado de estas acciones, los policías estatales encontraron tres máquinas ilegales en plena vía pública, las cuales fueron aseguradas por su presunta implicación en actividades ilícitas que afectan a la publicación.

Además de Hermosillo, otros municipios como Bacúm también han sido escenario de este tipo de acciones por parte de las autoridades de Sonora. Una vez concretado el decomiso, los agentes se llevaron los equipos y posteriormente los pusieron a disposición del Ministerio Público competente, quien se encargará de dar seguimiento al caso y realizará las investigaciones correspondientes para combatir estas actividades delictivas.

A través de un boletín informativo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad sonorense e invita a la ciudadanía a denunciar la presencia de este tipo de máquinas o cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 9-1-1 o denuncia anónima al 089.

PESP asegura tres máquinas tragamonedas en Hermosillo.

En otro hecho similar ocurrido en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el cateo de un inmueble, en donde se aseguraron diversos objetos utilizados para apuestas ilegales. El operativo estuvo a cargo de la Célula de Investigación de Homicidios en una propiedad ubicada sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia El Encanto, como parte de la investigación para esclarecer un ataque armado perpetrado en el lugar.

Decomisan 19 máquinas tragamonedas y diversos monitores mediante cateo



Hermosillo, Sonora, 21 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de acciones efectuadas por la Célula de Investigación de Homicidios, informa que se llevó a cabo un cateo.

Fuente: Tribuna del Yaqui