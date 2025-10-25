Rescatan a bebé robada en Durango; la dejaron abandonada dentro de una bolsa en la calle

Durango, Durango.- Este pasado viernes 24 de octubre de 2025 se confirmó que apareció con vida la menor que había sido robada en el Hospital Materno Infantil de Durango. De acuerdo con información extraoficial, fue localizada en plena vía pública del fraccionamiento Hacienda Las Flores. En estos momentos, la bebé permanece en un hospital privado; su estado de salud es estable, aunque estará algún tiempo bajo observación.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce por completo quién fue el responsable de la desaparición de la pequeña, ya que la Fiscalía General del Estado de Durango aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Nuestro medio de comunicación se mantendrá atento a cualquier avance en el caso. Por ahora, se sabe que la menor fue encontrada dentro de una bolsa abandonada.

De hecho, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, publicó en su perfil de X (antes Twitter) una fotografía de los padres junto a la niña, donde reiteró su compromiso con la seguridad de las familias: "La prioridad en este momento es su salud y recuperación. En este gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias", expresó el mandatario estatal.

La bebé junto a sus padres (@EVillegasV)

Una de las principales pruebas del rapto de la bebé, de un mes de nacida, son las cámaras de seguridad del hospital. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a una mujer de tez blanca, cabello negro y cubrebocas, vestida con un uniforme médico azul. La sospechosa entra al recinto y se dirige al área de recepción, donde toma un documento para simular ser parte del personal autorizado.

En este gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias. uD83DuDE4F pic.twitter.com/zWV8i56ZhA — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) October 24, 2025

Con base en lo anterior, se presume que la responsable aprovechó que en ese momento no había personal médico ni de vigilancia para sustraer a la niña, quien aparece brevemente en las imágenes envuelta en una manta. Los padres exigían su pronta aparición, pues corría un riesgo especial debido a que nació a los ocho meses de gestación y, al momento del secuestro, aún permanecía hospitalizada.

Fuente: Tribuna del Yaqui