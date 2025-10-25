San Luis Río Colorado: Hallan mil kilos de droga escondida en tráiler que transportaba chiles a Mexicali

San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de gobierno recientemente dieron un duro golpe al crimen organizado debido a que realizaron un importante aseguramiento de droga al norte de Sonora. En un comunicado difundido recientemente, se informó que personal de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano e integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, aseguraron mil 175 kilos de distintos tipos de droga.

Según el reporte, entre lo asegurado se encuentran varias dosis de metanfetamina, fentanilo y goma de opio, las cuales fueron halladas en el Puesto Militar de Seguridad Cucapah, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del viernes 24 de octubre, durante la revisión a un tractocamión de la empresa 'Transportes Refrigerados del Norte'.

La pesada unidad había salido desde el El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, y en su interior transportaba cajas con chile jalapeño y serrano. "Durante la inspección con los equipos tecnológicos, las cajas de chile registraron inconsistencias, por lo que los soldados realizaron una revisión manual, localizando 235 paquetes de metanfetamina de cinco kilos cada uno".

Asimismo, los militares encontraron dos bolsas de fentanilo de dos kilos cada una y cinco paquetes de goma de opio de un kilogramo cada uno, dando un total de 1,175 kilogramos de metanfetamina, cuatro kilos fentanilo y 5 kilos de goma de opio. Cabe resaltar que en el comunicado especificaron que el peso exacto y dictamen químico serán determinados por las autoridades correspondientes.

Además del aseguramiento de estas sustancias, también se logró el arresto del conductor del vehículo, cuya identidad se desconoce y solo se sabe que tiene 27 años de edad y es originario de Mexicali, Baja California. El sujeto detenido fue puesto de inmediato disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada, para que se defina su situación jurídica. "Con estas acciones, el Ejército Mexicano reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la lucha frontal contra el narcotráfico, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y el Estado de derecho en el norte del país", finaliza el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui