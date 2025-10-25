Sonora: Golpeó y trató de estrangular a su pareja; ahora está detenido en el poblado Miguel Alemán

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 24 de octubre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a un sujeto identificado como Luis Alonso, de 44 años, por violencia familiar en perjuicio de su esposa, de 45 años. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:40 horas en una vivienda ubicada en la intersección de las carreteras 100 y 12 Sur, en Miguel Alemán.

La mujer estaba siendo agredida cuando solicitó apoyo a las autoridades, quienes acudieron rápidamente al domicilio. Una vez en el lugar, detuvieron al agresor y, además, le encontraron fajada en la cintura un arma blanca tipo hechiza de aproximadamente 23 centímetros de largo. El imputado fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para determinar su situación legal. Según la víctima, su marido la golpeó en el rostro y posteriormente la tiró al suelo mientras la sostenía fuertemente del cuello en un intento de asfixiarla.

En otro hecho, ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez vinculó a proceso a Emmanuel, de 34 años, por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 13 años. Por el momento, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.

El hombre se encuentra en el Ministerio Público

Aparentemente, el 10 de octubre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, en la colonia El Barrilito, sobre la carretera Cananea-Ímuris, el hombre llegó a bordo de una camioneta Nissan Pick Up blanca al domicilio de la víctima, quien estaba jugando. El acusado la sujetó del brazo y la subió por la fuerza al vehículo, para luego conducir hasta una gasolinera cercana. En ese instante, le ofreció un cigarro de marihuana, aunque la menor logró abrir la puerta y huir en busca de ayuda.

No conforme con ello, mientras la pequeña escapaba, el agresor le decía palabras de doble sentido y le pedía que regresara. Las autoridades estatales continuarán con las investigaciones para lograr una sentencia adecuada. Es importante recordar que, en caso de tener conocimiento sobre algún delito, se puede realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911.

Fuente: Tribuna del Yaqui