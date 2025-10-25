Sonora: Tras accidente en mina de Cananea, identifican a los dos trabajadores que perdieron la vida

Cananea, Sonora.- La tarde del pasado viernes 24 de octubre de 2025 ocurrió una tragedia en el interior de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, donde dos trabajadores, identificados como Roberto Alonso Gil Navarro, de 42 años y originario de Bacoachi, Sonora, y Manuel Reyes Moroyoqui, de 38 años, fallecieron tras un accidente del cual se desconocen mayores detalles.

Grupo México, a través de un comunicado de su División Minera Buenavista del Cobre, confirmó el lamentable deceso y expresó condolencias a los familiares, a quienes además ofreció apoyo y acompañamiento. Es importante señalar que las autoridades correspondientes ya están al tanto de la situación y han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.

"La empresa informó a los familiares, les ha expresado su pésame y su respaldo en este difícil momento, así como al sindicato, que también acompaña a los deudos. Del mismo modo, las autoridades correspondientes han sido notificadas y se han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho", indica el comunicado de la mayor productora de cobre de América Latina y una de las empresas mineras más influyentes del mundo.

Comunicado de Grupo México

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance y, en cuanto haya nuevas respuestas, brindaremos todos los detalles. Es importante destacar que hasta ahora no se sabe en lo absoluto si existen más víctimas.

El Gobierno Municipal de Cananea expresa su mu00e1s sentido pu00e9same por el lamentable fallecimiento de los ju00f3venes Manuel... Posted by Gobierno Municipal de Cananea on Friday, October 24, 2025

El Gobierno Municipal de Cananea se pronunció alrededor de las 21:40 horas mediante un comunicado de prensa en su perfil oficial de Facebook, donde envió un mensaje emotivo a los seres queridos: "Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Que sus almas descansen en paz", expresaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui