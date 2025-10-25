Trágico sábado en Culiacán: Asesinan a una adolescente y lesionan a otra mujer durante ataque armado

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este sábado 25 de octubre se registró un nuevo trágico suceso en Culiacán, ciudad sinaloense que se encuentra viviendo una grave crisis de inseguridad desde el verano del año 2024. En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar en inmediaciones del fraccionamiento San Rocío, donde dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron atacadas a disparos al interior de un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas se encontraban dentro de una vivienda ubicada en la calle Monte Gilbao, en las inmediaciones de la calle Desierto de Zin, cuando sujetos armados ingresaron al lugar y accionaron las armas que portaban en su contra. Vecinos del sector de inmediato dieron aviso a las autoridades y se implementó una fuerte movilización policíaca en la que participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) junto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Los cuerpos de emergencia llegaron al sitio a la brevedad y encontraron a dos mujeres con evidentes lesiones de disparos, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos para brindarles los primeros auxilios. Desafortunadamente, una de las víctimas murió en el mismo lugar del ataque. Se trata de la adolescente Guadalupe 'N', quien apenas tenía 14 años; en tanto que la mujer que resultó herida fue identificada como Silvia 'N'.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni tampoco han señalado si será tipificado como feminicidio. En el lugar del ataque también se hizo presente personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cual se encargó de levantar la evidencia balística, así como trasladar el cuerpo de la menor hacia el anfiteatro y empezar las diligencias correspondientes.

La capital sinaloense, Culiacán, está por cumplir 14 meses sumida en la violencia derivado del conflicto armado que comenzó luego de que los hijos del 'Chapo' Guzmán traicionaran a Ismael 'El Mayo Zambada', a quien entregaron a las autoridades de Estados Unidos en una jugada casi maestra. Desde entonces, gente de 'La Mayiza' y de Los Chapitos se siguen enfrentando por recuperar el control de la capital y de otras zonas del estado.

