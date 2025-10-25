Tras discusión, Isaías intentó matar con una pistola a su hermana y hermano en Sonora

Santa Ana, Sonora.- Isaías 'N' fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio agravado y homicidio calificado con traición y ventaja en grado de tentativa, en agravio de sus propios hermanos identificados como Rebeca 'N' e Israel 'N', en hechos registrados en el municipio de Santa Ana, así lo informó este sábado 25 de octubre de 2025 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la dependencia estatal, los hechos se registraron el pasado lunes 20 de octubre de 2025, aproximadamente a las 15:21 horas, cuando el imputado sostuvo una intensa discusión con su hermana al interior de un domicilio ubicado en la colonia El Polvorín, perteneciente al municipio anteriormente citado. En ese momento, Rebeca 'N' acusó a Isaías 'N' de haberla robado, lo que enfureció al hombre.

Fue en ese momento cuando el agresor sacó de entre sus ropas un arma de fuego y encañonó a la fémina. Israel 'N' intervino en la situación para intentar calmar a su hermano, quien posteriormente le apuntó en la cabeza con la pistola, cortó cartucho y accionó el gatillo; sin embargo, el arma no se accionó. Isaías 'N' volvió a apuntar a la altura del pecho de su familia y jaló nuevamente el gatillo sin que se detonara.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la seguridad de las personas, con especial atención a los crímenes cometidos con violencia familiar y ventaja", expresó la institución en el comunicado que compartió en redes sociales.

Acto seguido, el detenido le apuntó a su hermana y la golpeó en la cabeza con la cacha del arma, lo que le provocó lesiones leves a la mujer. Finalmente, elementos de la Policía Municipal de Santa Ana frustraron el ataque tras ser alertados sobre la situación. Tras su aprehensión, el sujeto fue presentado ante el juez que formuló la imputación y se determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero se determinó ampliar el término a 144 horas para la vinculación a solicitud de la defensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui