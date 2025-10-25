Una joven esperaba el camión para ir a su trabajo y terminó baleada al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En un violento hecho ocurrido durante la mañana de este sábado 25 de octubre de 2025, una joven resultó con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba esperando el camión de la empresa en la que trabaja. Los reportes preliminares indican que la agresión armada se suscitó en calles de la colonia Nuevo Hermosillo, la cual se ubica al sur de la capital de Sonora.

De acuerdo con los primeros informes del caso, los hechos se registraron alrededor de las 06:40 horas de este sábado y tuvo lugar en el cruce de las calles Capomo y Puma, en la mencionada demarcación. Trascendió que mientras esperaba el transporte de personal, en el sector se escucharon detonaciones de arma de fuego y una de estas se impactó en el muslo izquierdo de la mujer que fue identificada como Karina 'N', de 22 años de edad.

A pesar de que no se especificó de dónde provenían los disparos, versiones preliminares señalan que la víctima sufrió una herida de aproximadamente dos centímetros de profundidad en el tercio medio del muslo izquierdo, misma que fue causada por una de las balas. Se dijo también que la lesión no puso en riesgo la vida de la fémina; sin embargo, el personal médico que la atendió confirmó que tardará más de quince días en sanar.

Fue la misma afectada quien solicitó ayuda a través de una llamada a las líneas de emergencias del 911, por lo que acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal de Hermosillo. De igual manera, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se dieron cita en el lugar de los hechos y se encargaron de auxiliar a Karina 'N'. Posteriormente, los socorristas la trasladaron al Hospital del IMSS Juárez, en donde recibió la atención médica pertinente.

Las autoridades señalaron que ya pusieron en marcha las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del o los responsables. En el sitio se llevaron a cabo las respectivas diligencias y las averiguaciones previas del caso, es por ello que se espera un informe actualizado por parte de las instancias competentes en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui