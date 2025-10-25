(VIDEO) Restaurante frente al Monumento a la Revolución se incendia; desalojan a 200 personas

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 24 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, se reportó un incendio en un restaurante ubicado en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en el centro de Ciudad de México. De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó por un corto circuito que provocó un incendio en la fachada del negocio La Soldadera.

El siniestro ocurrió en la planta baja de un edificio situado entre Ramos Arispe y Av. de la República, en la colonia Tabacalera. Ante la alarmante situación, acudieron rápidamente elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con integrantes de la Policía Ciudad de México. Se presume que en el interior había aproximadamente 200 personas, todas evacuadas de manera segura.

A través de su perfil de X (antes Twitter), se pronunciaron Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la CDMX, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), quienes confirmaron que el incendio había sido extinguido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se registran víctimas, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización.

No se reportan víctimas (@JefeVulcanoCova)

"En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio. Se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción. Como medida de seguridad, se evacuó a 50 personas del establecimiento (clientes y trabajadores) y a 150 personas del penthouse del inmueble," explicó la SGIRPC.

Momento exacto del incendio de un restaurante frente al Monumento a la Revolución en CDMX.



Ocurrió la noche de este 24 de octubre de 2025 frente al restaurante con razón social"La Soldadera" ubicado sobre la calle Plaza de la República donde un aparente corto circuito… pic.twitter.com/PiHOsnZdl1 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 25, 2025

De hecho, en redes sociales circula un video correspondiente a Webcams de México, donde se aprecia el instante exacto de la explosión, estimándose que ocurrió alrededor de las 20:45 horas. En las imágenes se observa a los vehículos y transeúntes circular por la zona cuando, de pronto, se escucha un fuerte estallido y se mira las llamas expandirse hasta que cubren el recinto.

Fuente: Tribuna del Yaqui