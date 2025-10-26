Accidente en Ciudad Obregón: Se registra fuerte choque en las calles 5 de Febrero y CTM

Ciudad Obregón, Sonora.- Aproximadamente a las 12:00 horas de este domingo 26 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en el que se vieron involucrados dos vehículos. Cabe mencionar que el choque ocurrió en un punto en el que anteriormente se han reportado otros incidentes de este tipo, ya que se ha convertido en un alto cortesía ante la falta de semáforos en el sector.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron en el cruce de las calles 5 de Febrero y CTM, en donde se suscitó la colisión entre dos vehículos tipo sedán: un Nissan Altima y un Nissan Adventure. Automovilistas y vecinos de la zona han denunciado esta intersección por varios accidentes similares ocurridos en los últimos meses, atribuidos principalmente a la falta de semáforos funcionales.

Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de Tránsito Municipal y personal médico, el cual se encargó de atender a los tripulantes de ambas unidades para descartar algún tipo de lesión. Las autoridades realizaron el reporte correspondiente para el deslinde de responsabilidades, así como coordinar el retiro de los vehículos siniestros. Hasta el momento se desconoce si alguno de los conductores tuvo que ser llevado a un hospital.

Cabe mencionar que, hace apenas unos meses, el Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los límites establecidos para evitar tragedias. Entre las causas principales por las que se registran los incidentes viales se encuentra el uso del celular mientras se conduce, la distracción al volante, y la falta de respeto a señales de tránsito, altos y semáforos.

Choque deja mujer lesionada

En otro caso registrado la tarde del sábado 25 de octubre en Ciudad Obregón, un accidente de tránsito que dejó como saldo a una mujer lesionada en calles de la colonia Constitución. Según las primeras versiones del caso, el siniestro se suscitó a las 18:00 horas en la intersección de las calles Ramón Guzmán y Guillermo Prieto, en donde un automóvil Suzuki y un camioneta tipo van, modelo Toyota Sienna, protagonizaron un fuerte choque.

