Agresión armada afuera de una funeraria deja a joven muerto y dos lesionados en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del sábado 25 de octubre de 2025 se registró un ataque armado afuera de una funeraria ubicada en la colonia Guadalupe, al oriente de Culiacán, Sinaloa. El violento hecho dejó como saldo preliminar a tres personas lesionadas, una de las cuales perdió la vida horas después en un hospital de la localidad. El caso generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

Según versiones preliminares del portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en un centro funerario situado sobre el bulevar Emiliano Zapata. Integrantes del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar, en donde confirmaron la presencia de tres civiles con lesiones de proyectil de arma de fuego.

La #SSPSinaloa informa que, este 25 de octubre de 2025 se recibió un reporte al C4i sobre disparos en el sector centro de la ciudad de Culiacán, por lo que se acudió al lugar, localizando y atendiendo a 3 personas heridas, quienes se encontraban en una funeraria en el bulevar Emiliano Zapata. En el área ya se encuentran las autoridades del Grupo Interinstitucional", informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) al respecto.

Según versiones extraoficiales, un grupo de personas ingerían bebidas alcohólicas en el estacionamiento exterior del inmueble, cuando un grupo armado les disparó con armas largas para posteriormente huir del área. Elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano acordonaron la zona, mientras que personal pericial realizó las diligencias correspondientes.

#ATENCIÓNuD83DuDEA8 | Grupo armado dispara uD83DuDCA5 contra la fachada de una reconocida funeraria uD83EuDEA6 ubicada sobre el bulevar Zapata, en Culiacán; se reporta al menos una persona herida uD83DuDE91 de bala. pic.twitter.com/Wz8pQDolMr — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 26, 2025

Identifican a víctima mortal

Debido a la gravedad de las lesiones, Alan Gibrán 'N', de 21 años, murió en el área de urgencias de un nosocomio de la capital sinaloense. Aproximadamente a las 22:40 horas, personal médico de guardia notificó sobre el deceso al número de emergencias, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llegaron al hospital y realizaron las respectivas pesquisas para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Una de las tres personas que resultaron heridas de bala tras registrarse una agresión a balazos a las afueras de una funeraria de la colonia Guadalupe, en #Culiacán, falleció cuando recibía atención médica en un hospital.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/2SsH4bPc2V pic.twitter.com/WpkVba6EQL — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui