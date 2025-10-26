Alerta en Ciudad Obregón: Mujer intenta quitarse la vida y genera una fuerte movilización

Ciudad Obregón, Sonora.- En un hecho que se registró durante la mañana del sábado 25 de octubre de 2025, autoridades y personal de los servicios médicos atendieron el caso de una mujer que trató de atentar contra su vida en el bulevar Ramírez, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como los motivos que la llevaron a tomar esta lamentable decisión.

De acuerdo con versiones preliminares que surgieron en el lugar, una fémina, entre los 40 y 50 años de edad aproximadamente, intentó quitarse la vida con la ayuda de unos columpios que se sitúan en el lugar, a la altura del cruce de las calles Michoacán y Donato Guerra. Al percatarse de la situación, vecinos del sector se comunicaron al 911 y reportaron la presencia de una mujer tirada sobre el citado bulevar, por lo que se movilizaron los servicios de emergencias.

Los paramédicos confirmaron que la mujer presentaba signos de ahorcamiento.

Créditos: Informativo sur sonora 2

A su llegada, elementos de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana encontraron a la persona en cuestión, quien presentaba signos de ahorcamiento y tenía la lengua de fuera al momento de ser encontrada. Después de la respectiva valoración, los socorristas confirmaron que aún contaba con signos vitales y posteriormente la trasladaron de urgencia a un hospital de la región, en donde recibió atención médica especializada.

La víctima fue descrita como una mujer de complexión media y tez blanca; sin embargo, sigue sin ser identificada. Las autoridades competentes se están encargando de las investigaciones correspondientes del caso, además de la búsqueda de los familiares de la mujer. Por el momento es toda la información que se tiene disponible, por lo que se espera un informe detallado sobre el estado de salud de la adulta afectada.

De forma constante, las autoridades hacen énfasis en la importancia de la salud mental e invitan a la población en general a buscar ayuda si se encuentran en medio de una crisis de este tipo. En México, el número 800 822 3737 (SAPTEL) permanece disponible las 24 horas y, en caso de que requieras comunicarte, lo puedes hacer de forma gratuita y confidencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui