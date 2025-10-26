Aparatoso accidente en la carretera Allende-Cadereyta deja tres muertos y cuatro heridos

Cadereyta, Nuevo León.- Un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Allende-Cadereyta, a la altura del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dejó como saldo preliminar a tres personas muertas y cuatro más heridas en un percance que involucró a dos vehículos, según un reporte oficial de Protección Civil del Estado. El lamentable hecho movilizó a las autoridades y a los cuerpos de rescate para atender a las víctimas.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron antes de las 15:00 horas de este domingo 26 de octubre de 2025, a la altura del kilómetro 6 de la carretera Allende-Cadereyta, cerca del entronque con la carretera a San Bartolo. Debido a los trabajos de rescate, la circulación de uno de los carriles se cerró completamente, lo que generó una congestión vehicular y largas filas en el sector durante varias horas.

Se reportó de manera preliminar que, en el accidente participaron un auto compacto tipo Tsuru y una camioneta Escape donde viajaban 7 tripulantes", detalló el medio Telediario Monterrey sobre los presuntos vehículos implicados en el fatal incidente.

Conductores que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades sobre el siniestro, por lo que unidades de Protección Civil Municipal y Estatal acudieron de inmediato al lugar. A su llegada, los rescatistas confirmaron que habían tres personas sin vida, los cuales presuntamente viajaban a bordo del vehículo tipo Tsuru. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha compartido la identidad de los tres occisos.

Con respecto a los cuatro sobrevivientes, los socorristas los trasladaron de urgencia a los hospitales IMSS y General de Juárez, Nuevo León, para recibir atención médica especializada. Elementos de Tránsito Municipal de Cadereyta acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

El mes pasado, en ese mismo tramo carretero, una pareja perdió la vida al impactarse contra un tráiler. En aquella ocasión, el suceso ocurrió sobre el kilómetro 17 de la rúa, a la altura de la comunidad de Las Palmas. Trascendió de forma preliminar que una de las unidades involucradas invadió el carril contrario de la carretera, provocando el fatal accidente.

