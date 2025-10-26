Arrestan a presunto secuestrador en Nogales; está acusado de desaparecer a hombre en 2020

Nogales, Sonora.- Sobre la investigación de un caso de desaparición ocurrido en diciembre de 2020 en Nogales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este domingo que se logró la detención y posterior presentación ante un juez de Francisco Ernesto 'N', de 50 años de edad, a quien se le imputa su probable participación en el delito mencionado cometido en perjuicio de Óscar Alberto 'N'.

La audiencia inicial se centró en los hechos documentados en la carpeta de investigación, los cuales se remontan al 28 de diciembre de 2020 en la colonia Buenos Aires de la ciudad fronteriza. Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por un grupo de individuos armados que se desplazaban a bordo de varios vehículos.

El informe detalla que el acusado, Francisco Ernesto 'N', bajó de una camioneta tipo Chevrolet Tahoe y, en conjunto con otros sujetos que portaban armas de fuego de alto calibre, sometió al hombre mediante el uso de la fuerza. Tras una breve resistencia, Óscar Alberto 'N' fue neutralizado, esposado y subido contra su voluntad a un vehículo Jeep Cherokee, el cual se retiró del lugar con rumbo desconocido. Desde ese momento, se desconoce su paradero.

Durante la comparecencia judicial, el Ministerio Público formuló la imputación de manera formal, detallando los cargos y las pruebas que sustentan la acusación, y solicitó la vinculación a proceso del imputado. No obstante, la defensa legal de Francisco Ernesto 'N' ejerció su derecho a solicitar la ampliación del término constitucional, un plazo que permite reunir y presentar pruebas a su favor antes de que el Juez decida sobre la situación jurídica del acusado.

El juez de control concedió dicha solicitud y, considerando la gravedad del delito y los elementos presentados, decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo del proceso. La Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones reafirma su compromiso de continuar con las indagatorias para el total esclarecimiento de este y otros hechos de alto impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGEJ Sonora