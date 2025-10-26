Ataque a balazos deja a dos víctimas afuera de una tienda de conveniencia en Nuevo León

García, Nuevo León.- Durante la mañana de este domingo 26 de octubre de 2025, vecinos de García, Nuevo León, vieron cómo su tranquilidad se interrumpió por un ataque a balazos perpetrado en la colonia Misión San Juan y que dejó como saldo preliminar a dos personas de sexo masculino con lesiones. La violenta agresión movilizó a autoridades locales y estatales, quienes dieron fe de los hechos y se encargaron de la situación.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 06:20 horas en el cruce de las calles Misión Arcos y Misión Coapa, en la demarcación mencionada anteriormente. Tras recibir el reporte elementos de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil de García, se trasladaron a la ubicación y encontraron a dos individuos heridos al exterior de una tienda de conveniencia.

Uno de los lesionados fue identificado como Jesús 'N', de 44 años de edad.

De manera extraoficial se informó que uno de los lesionados fue identificado como Jesús, de 44 años, quien presentaba un impacto de bala en el costado izquierdo del tórax", detalló el medio anteriormente citado con respecto a la presunta identidad de uno de los involucrados, así como de su estado de salud.

Con respecto a la otra víctima, hasta el momento ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre su identidad. De forma preliminar trascendió que tenía una herida de bala en el lado derecho del tórax y otra más en el costado izquierdo, a la altura de la cadera. Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital del municipio para recibir atención médica especializada, aunque es toda la información que se tiene al respecto.

En el lugar del hallazgo, policías municipales delimitaron el perímetro y resguardaron la zona, mientras que agentes ministeriales se encargaron de las diligencias correspondientes y las averiguaciones previas del caso para determinar las causas del ataque. Hasta el cierre de esta nota periodística, no se tiene conocimiento sobre una detención derivada de este acontecimiento ni detalles sobre él o los responsables, por lo que quedará esperar un informe actualizado por parte de las autoridades.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/Mqmc5JbsxZ pic.twitter.com/q1jAVKqtuK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui