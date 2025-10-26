Atrapan a presunto vendedor de droga al norte de Sonora; le encontraron 18 dosis de crystal

Magdalena de Kino, Sonora.- Un individuo identificado como Jesús César 'N' enfrentará un proceso judicial bajo prisión preventiva, tras ser detenido en posesión de narcóticos en la colonia San Martín de la ciudad de Magdalena e Kino. Un juez de control consideró suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para vincularlo a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La detención de esta persona tuvo lugar el 21 de octubre de 2025, cerca del mediodía, en la calle Diana Laura Riojas de Colosio. En ese lugar, elementos de seguridad interceptaron al sujeto y, durante una inspección, le encontraron 18 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada. Para determinar la naturaleza del material, las muestras fueron enviadas al área de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal.

El análisis químico forense confirmó que se trataba de metanfetamina, con un peso neto total de 14.17 gramos. Hay que mencionar que La forma en que la droga estaba dosificada, en dosis individuales, sugirió a las autoridades que su destino era la venta y distribución al menudeo, y no el consumo personal. Tras la detención, Jesús César 'N' fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra el detenido, y el juez validó su detención y las evidencias presentadas, dictándole vinculación a proceso y prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esto significa que el imputado permanecerá recluido mientras se desarrolla la fase de investigación complementaria del proceso penal.

FGJES logra vinculación a proceso y prisión preventiva contra Jesús César “N” por narcomenudeo en Magdalena



Magdalena, Sonora, 26 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se logró la formulación de imputación, la vinculación a… pic.twitter.com/NdvslK3Fsm — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 26, 2025

Este caso se suma a las acciones que la FGJES implementa en la región para combatir la venta de narcóticos a pequeña escala, un delito que afecta directamente la seguridad y la salud pública en las comunidades. Por último dicha autoridades indicó que continúa trabajando para desarticular redes de distribución y llevar ante la justicia a los responsables.

Fuente: Tribuna