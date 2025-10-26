Caen mujeres que robaron bebé en Durango; Karla Daniela quería engañar a su pareja que había dado a luz

Durango, Durango.- El pasado jueves 23 de octubre las alarmas se activaron en el estado de Durango y otras zonas de territorio mexicano debido a que se reportó el robo de una bebé recién nacida en la ciudad capital, Durango, lo que provocó un fuerte operativo. Afortunadamente, la menor fue localizada sana y salva después de varias horas de haber sido sustraída y ahora ya se sabe que hay dos detenidas por estos lamentables hechos.

La mañana de este domingo 26 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Durango informó que habían ejecutado una orden de aprehensión en contra de Karla Daniela 'N' y Anabel 'N', quienes figuran como presuntas responsables de la sustracción de una recién nacida del Hospital Materno Infantil. De acuerdo con la información oficial, una de las mujeres quería hacerse pasar por la madre de la pequeña para engañar a su pareja y su madre.

La titular de la FGED, Sonia Yadira de la Garza, narró cómo ocurrieron los hechos para que se ejecutara el robo de la menor. La funcionaria señaló que Karla Daniela salió se su domicilio en la colonia Benito Juárez para acudir al hospital Materno Infantil, al cual ingresó alrededor de las 9:00 horas del jueves. La presunta abandonó una bolsa negra en las escaleras de emergencia del centro médico, que luego usó para sustraer a la menor.

uD83DuDEA8 Ya fue localizada Judith Alejandra, la recién nacida que fue robada por una mujer disfrazada de personal médico.



Ocurrió en el Hospital Materno Infantil de Durango, ayer, alrededor de las 5 pm. pic.twitter.com/zDIxCDTQoY — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) October 24, 2025

Después de recorrer varias áreas del hospital, Karla ingresó al área de los cuneros para sustraer a la bebé. La mujer llegó hasta ese sitio gracias a que tuvo una cómplice, Anabel 'N', quien trabajaba en el hospital contratada por una empresa de limpieza. "Ella proporcionó información del número de cuna, infirmó horarios de cambios de turno, horarios en que daban alimentación a los bebés. Era el área que tenía más oportunidad, y Karla Daniela entró y salió varias veces del hospital".

Karla entró al área restringida, envolvió a la niña en una sábana y la sacó debajo de su brazo, luego fue a las escaleras de emergencia y la depositó en la bolsa negra que abandonó antes: "Se dirigió caminando por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde dejó el pantalón quirúrgico en un baño y posteriormente tomó un taxi hacia su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez. Puso en riesgo la vida de la menor y la violentó cortándole el cabello", explicó la fiscal.

El informe de la fiscal cerró señalando que Karla Daniela 'N' robó a la bebé porque pretendía engañar Karla a su mamá y a su pareja, que vive en Estados Unidos, diciéndoles que días antes había dado a luz. Ambas mujeres fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Durango, donde permanecerán mientras enfrentan su proceso judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui