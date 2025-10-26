Chocan de frente dos locomotoras en el parque industrial de Hermosillo; hay dos lesionados

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana del domingo 26 de octubre, se registró un accidente en la red ferroviaria del Parque Industrial, al sur de Hermosillo, donde dos locomotoras pertenecientes a la empresa Ferromex sufrieron un choque de frente. El suceso, ocurrido aproximadamente a las 7:45 horas, movilizó a diversas corporaciones de emergencia para asegurar el área y atender a varias personas que resultaron lesionadas.

El percance tuvo lugar en el cruce de la carretera a Sahuaripa y la calle De Plomo, un punto donde se realizan maniobras de carga. Las unidades implicadas fueron identificadas con los numerales 3013 y 3165, las cuales impactaron de frente mientras transitaban por el mismo segmento de vía. Tras el impacto, se activaron los protocolos de seguridad y acudieron al sitio unidades de la Cruz Roja, personal del Departamento de Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los operadores de ambas máquinas sufrieron heridas leves, principalmente contusiones en rostro y cabeza. Como medida de precaución, ambos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados por paramédicos a un hospital para una valoración médica completa. A nivel material, las dos locomotoras presentaron daños considerables en sus estructuras frontales. No obstante, a pesar de la fuerza del choque, ninguna de las unidades se descarriló.

Tampoco se reportaron fugas de combustible u otras sustancias peligrosas, lo cual evitó un incidente de mayor magnitud y simplificó las labores de contención. Las operaciones ferroviarias en ese tramo fueron suspendidas de manera temporal para permitir que el personal técnico de Ferromex realizara las maniobras de separación y retiro de las máquinas, así como una inspección exhaustiva de la infraestructura de la vía férrea.

Los afectados fueron atendidos en el lugar del accidente

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron de coordinar la seguridad perimetral mientras se desarrollaban estos trabajos. Las autoridades han iniciado la investigación correspondiente para determinar las causas exactas del incidente. Los informes preliminares sugieren una posible falla en la coordinación o visualización entre los operadores. Sin embargo, será la empresa ferroviaria, en conjunto con las autoridades, la que emitirá un dictamen final.

Fuente: Tribuna del Yaqui