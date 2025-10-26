Conductor termina en el hospital tras protagonizar aparatosa volcadura al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un conductor resultó lesionado durante la mañana de este domingo 26 de octubre, tras un accidente de tránsito tipo volcadura ocurrido en la zona sur de Hermosillo. El suceso provocó la movilización de diversas corporaciones de emergencia para atender la situación y asegurar el área. El reporte se generó aproximadamente a las 7:00 horas, informando sobre un vehículo que había perdido el control y había chocado.

Esto sucedió sobre el bulevar López Riesgo, entre las calles Profesor Miguel Castro y Ricardo Valenzuela, en la colonia Altares. La unidad involucrada fue una camioneta de la marca Jeep de color negro, la cual quedó recostada sobre su costado izquierdo, impidiendo la salida de su ocupante por sus propios medios. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de la estación sur, quienes aplicaron los protocolos de rescate.

Asimismo, el equipo de bomberos realizó una inspección del área para neutralizar cualquier riesgo potencial, como derrames de combustible u otros fluidos inflamables, garantizando la seguridad del perímetro. Una vez liberado, el chofer recibió atención médica por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica completa y recibir el tratamiento correspondiente.

De momento se desconoce su identidad y estado de salud. Agentes de la Policía de Tránsito Municipal resguardaron la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia y desviar el tráfico. Asimismo, los oficiales iniciaron el peritaje correspondiente para recabar la información necesaria que permita determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades. La unidad volcada fue retirada del lugar con ayuda de una grúa.

El automóvil Jeep terminó sobre su costado tras el accidente

Cabe mencionar que durante la tarde de este mismo domingo, se reportó el incendio de un vehículo particular en el sector sureste de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar específicamente en el fraccionamiento Las Misiones, generando la movilización de los cuerpos de emergencia al lugar. De acuerdo con la información recabada en el sitio del incidente, el siniestro fue reportado alrededor de las 17:00 horas, sobre el bulevar Vía las Misiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui