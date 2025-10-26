Dan muerte a jovencito al sur de Ciudad Obregón; gatilleros lo sorprendieron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un ataque armado registrado la noche de este domingo 26 de octubre cobró la vida de una persona del sexo masculino en la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas y militares en la zona. El nuevo suceso violento tuvo lugar alrededor de las 19:40 horas, en la esquina de las calles Águila y Antonio Ochoa.

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones, para inmediatamente darse a la fuga. Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes socorrieron al agredido.

Sin embargo, tras la valoración correspondiente, determinaron que ya no contaba con signos vitales, confirmando su deceso en el mismo sitio. El cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Testigos presenciales indicaron a las autoridades que el occiso era, al parecer, un residente de la misma colonia. De manera extraoficial trascendió que podría tratarse de un menor de tan solo 16 años de edad, cuya identidad no ha sido confirmada.

La escena del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, con el apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el lugar de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se reportaran personas detenidas relacionadas con este homicidio.

La víctima murió en medio de la calle donde fue atacada

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento del área para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los trámites para su identificación.

Fuene: Tribuna