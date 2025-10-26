Era chofer de app: Asesinan a sujeto en ataque armado al sur de Ciudad Obregón; identifican a la víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 26 de octubre se registró una intensa movilización policíaca al surponiente de Ciudad Obregón, debido a que las autoridades recibieron el reporte de una nueva balacera. Lamentablemente, los hechos dejaron a una persona sin vida, la cual ya fue identificada. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ejecutado a balazos trabajaba como chofer de aplicación.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de hoy, alrededor de las 9:00 horas, en la colonia Libertad. Vecinos del sector reportaron a través del 911 haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego. A la brevedad, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército Mexicano se desplegaron en el sector y encontraron la escena del ataque armado en la calle Río Bavispe entre bulevar Las Torres y Río San Fernando.

En este sitio, localizaron varios casquillos percutidos de arma corta y un automóvil de la marca Nissan línea March, color gris, con placas WGJ-307-A del estado de Sonora. Al interior, se encontraba el conductor, quien se encontraba malherido debido a que recibió varios disparos. Aunque paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, ya nada pudieron hacer por la víctima, pues dejó de existir en el mismo lugar de la balacera.

Tras comenzar con las investigaciones correspondientes, las autoridades identificaron a la víctima con el nombre de Alberto G. C., conocido también por el apodo de 'El Toro', cuya edad se desconoce. Según versiones no oficiales, el sujeto asesinado trabajaba como chofer de plataformas de viajes privados. Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del asesinato y tampoco se ha reportado alguna detención por los hechos.

En las últimas horas, se han registrado al menos dos diferentes ataques armados en la cabecera municipal de Cajeme. La noche de ayer sábado se registró una balacera en el cruce de las calles Olmo de Agua y Avellana, de la colonia Beltrones, donde una persona del sexo masculino perdió la vida. Las autoridades ya identificaron al sujeto asesinado y se trata de Juan Carlos F. T., de 33 años de edad, quien era vecino de Ciudad Obregón.

