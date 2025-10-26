Fatal ACCIDENTE en el sur de Sonora deja un motociclista muerto: Esto se sabe del siniestro

Guaymas, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de distintos cuerpos de seguridad del Gobierno de Sonora y Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en inmediaciones del Valle de Guaymas luego de que se reportara un aparatoso accidente en el camino que conduce al ejido Francisco Márquez. El siniestro, ocurrido en una zona de tránsito rural y de baja iluminación, cobró la vida de un hombre que se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 25 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando vecinos del área alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre una persona tendida sobre el pavimento, aparentemente inconsciente, junto a una motocicleta de color negro con severos daños en la parte frontal.

Accidente en Guaymas moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Guaymas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes, tras revisar al conductor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que declararon su fallecimiento en el sitio. El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una sábana azul, mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, sería un hombre de aproximadamente 30 años de edad, según la información preliminar recabada por las autoridades. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha determinado con precisión la causa del accidente, aunque se presume que pudo haber perdido el control del vehículo debido al exceso de velocidad o a las condiciones del camino.

La zona acordonada fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

El tramo fue cerrado momentáneamente para facilitar las labores de rescate y la recopilación de evidencias, lo que provocó el desvío del tránsito vehicular hacia rutas alternas. Las pesquisas por este hecho continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui