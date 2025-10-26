Hallan a asesinado a balazos al poniente de Culiacán; lo habían 'levantado' hace unos días

Culiacán, Sinaloa.- Ejecutado a balazos, con las manos esposadas hacia atrás y en avanzado estado de descomposición fue como localizaron un cuerpo junto al canal Antonio Rosales, en los límites de las comisarías de Bellavista y La Higuerita. Los primeros informes indican que se trata de una persona de sexo masculino que se encontraba desaparecido desde el miércoles 22 de octubre de 2025.

El hallazgo se reportó la mañana de este domingo 26 de octubre en las inmediaciones de la sindicatura de Culiacancito, ubicada al poniente de Culiacán. De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado preliminarmente como Jesús Manuel 'N', de 41 años de edad y domicilio en La Higuerita, quien presuntamente fue privado ilegalmente de su libertad por sujetos armados hace unos días.

Las autoridades informaron que la víctima, era un hombre complexión regular, tez morena clara, y que al momento del hallazgo tenía las manos esposadas hacia atrás y se le apreciaba que llevaba puesto una playera o camiseta de color oscuro con la que tenía cubierta la cabeza y estaba en estado de descomposición", detalló el medio anteriormente citado.

Aproximadamente a las 12:00 horas de este sábado, un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida, la cual se encontraba a un costado del canal Antonio Rosales, cerca de un camino de terracería que conduce la planta tratadora de agua residuales de dicha comunidad. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al lugar y confirmaron el homicidio.

Posteriormente, los uniformados delimitaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, mientras que agentes investigadores realizaron las averiguaciones previas del caso. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Cabe mencionar que, según la fuente citada, el pasado 22 de octubre, el fallecido se movilizaba a bordo de una motocicleta junto a otra persona, cuando se suscitó una persecución. Presuntos gatilleros que circulaban en una camioneta Cherokee les siguieron el pasado y ejecutaron al acompañante de Jesús Manuel 'N', para posteriormente estrellar su unidad contra una vivienda de la comunidad de La Higuerita.

