Hombre lanza amenazas de muerte y agresiones físicas contra sus sobrinas en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el pasado viernes 24 de octubre de 2025, dos jóvenes, una de ellas menor de edad, denunciaron los presuntos ataques recibidos por parte de su propio tío, identificado como Ismael 'N', de 27 años de edad. Los hechos se registraron en el municipio de Nogales, Sonora, en donde el sujeto habría lanzado agresiones verbales, amenazas de muerte y realizado daños físicos en contra de ambas víctimas.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el caso se registró a las 09:49 horas del viernes, cuando elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte sobre un caso de amenazas y lesiones, en agravio de una fémina por uno de los integrantes de su familia. El violento hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia El Represo, perteneciente a la ciudad fronteriza.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con una de las afectadas, quien fue identificada como Dulce 'N', de 18 años. En su testimonio, la joven denunció que se encontraba en la mencionada vivienda en compañía de su hermana, de 16 años, cuando su tío comenzó a amenazarlas de muerte y posteriormente le propinó un golpe en el rostro a la menor. La mujer de 18 años señaló que no es la primera vez que su tío tiene este tipo de comportamiento.

Las autoridades locales ya se encuentran encargándose de las investigaciones correspondientes que lleven a la detención de Ismael 'N', es por ello que se espera que se tengan avances en el caso en los próximos días. Hasta el momento se desconoce el posible paradero del individuo, de quien se desconocen sus características físicas.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales atendió el caso.

Lo detienen tras amenazar a su pareja e hija

En otro similar atendido por Seguridad Pública Municipal de Nogales, Christian W. 'N', de 44 años, fue detenido tras causar daños materiales en una residencia que se localiza en la colonia Nuevo Nogales. Trascendió también que amenazó con matar a su pareja sentimental y a su hija menor de edad, en hechos registrados el pasado jueves 16 de octubre. El sujeto fue trasladado a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, quedando a disposición de la autoridad competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui