Incendio en Ciudad Obregón: Vehículo en movimiento comienza a quemarse en Las Misiones

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 26 de octubre, se reportó el incendio de un vehículo particular en el sector sureste de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar específicamente en el fraccionamiento Las Misiones, generando la movilización de los cuerpos de emergencia al lugar. De acuerdo con la información recabada en el sitio del incidente, el siniestro fue reportado alrededor de las 17:00 horas.

Un automóvil tipo sedán, marca Mazda 3 de color plateado, transitaba en dirección de norte a sur sobre el bulevar Vía las Misiones, cuando llegar al tramo entre las calles Albaroja y Vallarta, a un costado de un parque público del sector, el chofer de la unidad se percató de una anomalía. El conductor, un hombre que viajaba en compañía de dos mujeres, notó que comenzaba a salir humo de la parte delantera del vehículo, en el área del cofre.

Ante esta situación, detuvo la marcha de inmediato. Esta acción permitió que los tres ocupantes descendieran de la unidad de manera oportuna y se pusieran a salvo antes de que el fuego se hiciera presente. Las llamas se extendieron con rapidez, consumiendo en su totalidad la parte frontal del automóvil antes de la llegada de los equipos de auxilio. Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia.

Tras realizar las labores de combate, lograron sofocar el fuego y controlar la situación por completo, evitando riesgos mayores. Por fortuna, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectadas por el humo, quedando el saldo únicamente en daños materiales para la unidad. Agentes de la Policía Municipal de Cajeme se hicieron cargo de la escena para realizar las diligencias pertinentes y gestionar el tránsito en la zona.

El momento en que el automóvil fue subido a una grúa

Finalmente, el vehículo incendiado fue retirado del lugar con ayuda de una grúa y trasladado a los patios municipales. Aunque se presume que el accidente pudo haber sido ocasionado por una falla mecánica en el motor, serán las instancias correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas.

Fuente: Tribuna del Yaqui