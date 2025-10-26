Irá 12 años a prisión: Fingió pertenecer a grupo criminal para asaltar gasera en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un procedimiento judicial en Hermosillo concluyó con la imposición de una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión para Jorge Alejandro 'N', de 30 años de edad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que el fallo condenatorio fue dictado tras encontrarlo culpable del delito de robo con violencia moral, perpetrado en un establecimiento comercial de la capital sonorense.

Los hechos que motivaron el proceso penal ocurrieron el pasado 8 de mayo de 2024, alrededor de las 17:20 horas, en una empresa gasera ubicada sobre el bulevar Progreso, en la colonia Solidaridad. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora sentenciado empleó un método de intimidación psicológica para someter a su víctima, un despachador de 58 años que se encontraba en su jornada laboral.

El modus operandi consistió en una serie de amenazas verbales. Jorge Alejandro 'N' se aproximó al empleado y, para generar temor, afirmó pertenecer a un grupo delictivo, a la vez que lanzaba una falsa acusación sobre la venta de drogas en el lugar. Al ser negada esta imputación por parte del trabajador, el agresor intensificó la coerción, simulando portar un arma de fuego que colocó a la altura de las costillas de la víctima y amenazando directamente con matarlo.

Bajo esta presión, el empleado le entregó la cantidad de 500 pesos en efectivo, producto de las ventas del día, así como 300 pesos de su propia cartera. Antes de darse a la fuga, el ahora sentenciado continuó con las amenazas, ordenando a la víctima que se arrojara al suelo y contara hasta 100, advirtiéndole que tomaría represalias en su contra si presentaba una denuncia ante las autoridades, afirmando conocer su domicilio.

Pese a todo lo anterior, el afectado interpuso la denuncia, lo que permitió activar los protocolos de investigación. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes, que arrojaron la identificación y posterior captura de Jorge Alejandro 'N'. Con las pruebas recabadas y presentadas por el Ministerio Público, se logró sustentar la acusación durante el proceso, que concluyó con la sentencia de 12 años y 6 meses de cárcel para el detenido.

FGJES logra condena de 12 años y 6 meses de prisión contra Jorge Alejandro “N” por robo con violencia en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo un fallo de condena y se dictó sentencia de 12… pic.twitter.com/Cw3ux6SCnZ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 26, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso con la sociedad para perseguir y obtener sentencias ejemplares contra aquellos que cometen delitos que atentan contra el patrimonio y la integridad de los sonorenses", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora