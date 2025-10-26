Lo detienen por amenazar con pistola a feligreses de iglesia en Hermosillo; la música lo molestó

Hermosillo, Sonora.- Un hombre de 44 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo ayer sábado 25 de octubre, luego de que presuntamente amenazara a los asistentes de un evento religioso con lo que resultó ser una réplica de pistola. El incidente, que tuvo lugar en la colonia Santa Isabel, al norte de la ciudad, se habría originado por una queja del sujeto sobre el volumen de la música proveniente de una iglesia.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 20:15 horas. En ese momento, se recibió una alerta sobre la presencia de un individuo con una actitud agresiva y aparentemente armado, en las calles Leandro P. Gaxiola e Ignacio Salazar. Según testimonios recabados en el lugar, el conflicto comenzó cuando el hombre, identificado posteriormente como Omar Eduardo 'N', expresó su molestia por el ruido.

En ese momento se realizaba un servicio eclesiástico en un templo cristiano cercano a su casa. En lugar de buscar un diálogo, el individuo habría optado por intimidar a los feligreses para exigir que cesaran la actividad. Al llegar al sitio, los agentes municipales localizaron y aseguraron al sospechoso. Durante la revisión, se le incautó una réplica de arma de fuego calibre 4.5 milímetros, la cual tiene capacidad para disparar balines.

Este detalle fue crucial para esclarecer la naturaleza de la amenaza, diferenciándola del uso de un arma de fuego convencional. Tras su detención, Omar Eduardo 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente. La autoridad investigadora es quien se encargará de determinar las responsabilidades y deslindar las consecuencias legales derivadas de sus acciones, iniciando la carpeta de investigación pertinente para el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui