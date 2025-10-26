Menor le dispara a su madre y hermano en CDMX, porque le quitaron el celular como castigo

Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre, los servicios de emergencia de la Ciudad de México respondieron a un reporte de disparos en un domicilio ubicado en la colonia Polanco, una de las zonas más concurridas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Por el suceso, que tuvo lugar en las calles Aristóteles y Horacio, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias de un altercado familiar que dejó a dos personas lesionadas.

La alerta inicial fue recibida a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), cuando una mujer de 54 años solicitó asistencia médica urgente para su hijo de 11 años, quien presentaba una herida por arma de fuego. De inmediato, se coordinó el despliegue de unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al lugar para atender la emergencia.

Al llegar al sitio, el personal médico confirmó que no solo el menor de 11 años estaba herido, sino también su madre. El niño presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en un costado de la cabeza, además de un corte en la frente. Por su parte, la mujer de 54 años tenía una herida en la mandíbula del lado izquierdo, también producto de un disparo. Ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Los informes preliminares indican que, a pesar de la naturaleza de las lesiones, sus vidas no corren peligro, aunque su estado de salud continúa bajo observación. De acuerdo con las primeras versiones recabadas por las autoridades, el presunto responsable de los disparos sería el hijo mayor de la mujer, un adolescente de 13 años. Las indagatorias iniciales sugieren que el conflicto se originó a raíz de una pelea doméstica.

Al parecer, la madre habría castigado al adolescente tras encontrarlo consumiendo bebidas alcohólicas en su habitación, procediendo a retirarle su teléfono celular. Dicha acción presuntamente desencadenó el altercado. Hasta el momento, las autoridades no han localizado al menor de 13 años. Asimismo, se abrió una línea de investigación para determinar el origen del arma utilizada en el incidente, ya que no fue encontrada en el lugar de los hechos.

uD83DuDEA8 ¡OJO! Menor de 13 años dispara en la cara a su mamá por quitarle el celular en #CDMX.



El periodista Carlos Jiménez informó en sus redes sociales que la agresión armada ocurrió porque la mujer habría castigado al adolescente, quitándole el celular.



Los hechos, ocurridos en… pic.twitter.com/8f12PXdgiG — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 26, 2025

El caso resalta la importancia de supervisar el acceso que los menores pueden tener a objetos peligrosos y subraya la complejidad de los conflictos en el entorno familiar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

Fuente: Tribuna el Yaqui