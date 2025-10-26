A prisión de por vida: Ernesto secuestró a dos personas para robarles en carretera de Edomex

Polotitlán, Estado de México.- Un hombre llamado Ernesto Alonso Cruz López fue condenado a una pena de 110 años de prisión, luego de que fue encontrado culpable del delito de secuestro exprés con fines de robo, cometido contra un masculino. La sentencia fue dictada por un juez del Distrito Judicial de Jilotepec, como resultado de una sólida investigación presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los hechos por los que fue arrestado ocurrieron el 7 de marzo de 2025 en la autopista México - Querétaro, una de las vías de comunicación más importantes del centro del país. A la altura del kilómetro 142, en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio mexiquense de Polotitlán, dos personas que transportaban mercancía en un tractocamión marca Kenworth con destino a Veracruz fueron interceptadas por un grupo de individuos.

Según las indagatorias, Cruz López, en complicidad con al menos cinco sujetos más, utilizó un vehículo Volkswagen Jetta para cerrarle el paso al tráiler. El modus operandi consistió en emplear un engaño, alertando a los conductores sobre una supuesta avería en un neumático para obligarlos a detenerse. Una vez que las víctimas descendieron para revisar el vehículo, otros cómplices llegaron a bordo de dos automóviles adicionales, procediendo a privar de la libertad a los dos transportistas con el objetivo de apoderarse tanto de su vehículo junto con la mercancía.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) se percataron de la situación mientras realizaban labores de patrullaje en la zona. Al notar la movilización sospechosa, los agentes federales intervinieron, logrando la detención de Ernesto Alonso Cruz López en el momento en que intentaba escapar del lugar. Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente con las pruebas periciales y testimoniales. Posteriormente, el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec.

#Sentenciado.



Por secuestro exprés con fines de robo registrado en el municipio de #Polotitlán, la #FiscalíaEdoméx obtuvo sentencia de alta penalidad de 110 años de prisión para Ernesto Alonso Cruz López, quien en marzo pasado privó de la libertad a dos personas con la finalidad… pic.twitter.com/3voKyjWog9 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 23, 2025

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, las cuales fueron determinantes para que el Juez emitiera el fallo condenatorio. Además de la pena de 110 años de cárcel, la sentencia incluye el pago de una multa de 1 millón 280 mil pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos. Las autoridades informaron que las indagatorias continúan para localizar y detener al resto de los individuos involucrados en el crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM