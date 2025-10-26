Riña termina en tragedia: Adulto mayor asesina a hombre y es detenido al intentar huir en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este domingo 26 de octubre se tuvo que implementar una fuerte operativo policíaco en la capital de Sonora, Hermosillo, debido a que se registró una riña que dejó al menos una víctima mortal. Los lamentables hechos tuvieron lugar en la colonia Luis Encinas, donde una persona del sexo masculino fue encontraba sin vida con evidentes signos de violencia.

En tanto que otro sujeto, que figura como el presunto responsable del crimen, fue detenido cuando intentaba huir al notar la presencia de la Policía. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Hermosillo, los hechos se registraron durante los primeros minutos de este domingo, alrededor de las 00:41 horas, en las calles Quinta de Periférico Norte, entre Olivares y López del Castillo.

Fue a esa hora cuando elementos de la Policía Municipal de Hermosillo recibieron el reporte de una riña y al arribar al sitio, notaron que un sujeto intentó huir del lugar a fuerza de carrera, pero fue alcanzado por los agentes. Cuando trataba de escapar de las autoridades, el presunto asesino se deshizo de un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud, el cual fue recuperado y entregado para las investigaciones correspondientes.

Riña en Hermosillo deja un muerto y un detenido

El sujeto detenido fue identificado como José Luis 'N', de 66 años de edad; un testigo que presenció la pelea señaló a este hombre como la persona que habría atacado con el arma a la víctima, a quien le provocó una severa lesión en el pecho que lo dejó sin vida en el mismo lugar de la agresión. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado la identidad de la persona que perdió la vida ni tampoco el motivo por el que inició la pelea.

José Luis 'N' ya fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica. Por otra parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de trasladar el cuerpo al anfiteatro, mientras que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrieron la debida carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui