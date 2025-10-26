Sicarios ejecutan a balazos a joven dentro de una marisquería al surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 26 de octubre de 2025, un joven fue ejecutado a balazos durante un ataque armado perpetrado en un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Pemex, en el sector surponiente de Culiacán, Sinaloa. El violento suceso generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policíacas y los servicios de emergencias, quienes confirmaron la muerte de la víctima en el lugar.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, la agresión se registró a las 14:30 horas, cuando un grupo armado irrumpió en una marisquería situada sobre la calle Constituyentes Alberto Terrones, entre la avenida General Fernando Cuen y Cruz Medina, en donde se encontraba el hoy occiso. De forma preliminar se identificó al fallecido como Caleb Abdair 'N', de 21 años de edad, de quien se dijo se desempeñaba como repartidor de alimentos.

Testigos del ataque armado reportaron al 911 y alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por arma de fuego, ante esto, elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al lugar junto con paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron el deceso del hoy fallecido", explicó el medio anteriormente citado sobre la cronología del caso.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) delimitó el perímetro para preservar la escena del crimen. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo)

Por su parte, Los Noticieristas, otro medio de comunicación local, señaló que existen dos versiones extraoficiales: una indica que el joven estaba como cliente en el establecimiento comercial y la otra es que era un repartidor de ese establecimiento comercial. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada o desmentida por las autoridades competentes, por lo que se espera una informe detallado en las próximas horas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Atacan a balazos a un hombre que se encontraba en una marisquería en la colonia Pemex, al sur de #Culiacán. pic.twitter.com/iFrB6xdMwP — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui