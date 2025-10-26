Sólo tiene 23 años: Cecilia Concepción salió rumbo a su trabajo y despareció en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado, emitió una cédula informativa para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Cecilia Concepción Torres Ortega, una joven de 23 años originaria de Hermosillo, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes 20 de octubre de 2025. Su desaparición ha generado preocupación en sus familiares y han movilizado a las autoridades del estado para localizarla sana y salva.

De acuerdo con la información oficial, Cecilia Concepción dejó su domicilio situado en el ejido La Victoria, perteneciente a la capital sonorense, y se dirigió a su centro de trabajo en el hotel Fiesta Inn que se ubica sobre el bulevar Kino. Su última comunicación con su madre se registró a las 16:30 horas del lunes y desde ese momento no se tienen noticias sobre ella, por lo que se solicita la colaboración de la sociedad para que regrese a su casa.

La última vez que fue vista vestía una filipina gris oscura, prenda que forma parte de su uniforme laboral, además de blusa y pantalón negro. También se informó que mide metros, pesa 50 kilogramos, tiene el cabello largo, lacio y color café, ojos cafés oscuros y tez morena clara. Entre sus señas particulares destacan un lunar en el pecho, similar a una verruga, y una mancha lunar arriba de la cadera derecha.

Las autoridades de Sonora piden a quien tenga información sobre Cecilia Concepción Torres Ortega comunicarse al 911 o al número 6622 898800. De momento continúan las investigaciones y se espera que en las próximas horas o días se tengan avances en el caso. La colaboración ciudadana sigue siendo clave para ayudar en su pronta localización. En redes sociales, numerosos usuarios han compartido su ficha oficial de búsqueda con la esperanza de ampliar el alcance y recibir alguna pista que permita ubicarla con vida y segura.

La @ComisionSonora en colaboración con otras instituciones para localizar a CECILIA CONCEPCION TORRES ORTEGA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/7xW8rJq2S0 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 26, 2025

Localizan con vida a Nataly en Hermosillo

En otro caso similar registrado en la ciudad de Hermosillo, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó que la búsqueda de Nataly Gracia Zapien culminó el sábado 25 de octubre con resultados positivos. Nataly fue vista por última vez el pasado 5 de octubre del presente año en calles de la colonia Miguel Hidalgo.

#Seguridad | Encuentran a la joven Nataly Gracia Zapien tras 20 días desaparecida en Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/qEX8wJL2Qk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui