Tenía 33 años y era de Ciudad Obregón: Identifican a víctima de homicidio; FGJES investiga

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este sábado elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal se movilizaron en inmediaciones de la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado en la vía pública. Por desgracia, este hecho violento dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron ayer, sábado 25 de octubre de 2025, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Olmo de Agua y Avellana, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una serie de balazos en la vía pública. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

#Seguridad | Mientras el hoy occiso realizaba labores de mecánica en un automóvil, sujetos armados le dispararon hasta privarlo de la vida uD83DuDE93uD83DuDD2Bhttps://t.co/hvU4ogeV4w — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Al arribar al lugar, los policías confirmaron la presencia de una persona tendida sobre el pavimento con visibles heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios, sin embargo, al revisar al hombre determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

Momentos más tarde la víctima fue identificada como Juan Carlos F. T., de 33 años de edad, quien era vecino de Ciudad Obregón y presuntamente habría sido atacado por personas armadas que huyeron hacia un rumbo desconoce. En tanto, el área fue acordonada por elementos de seguridad, para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

#Seguridad | Accidente deja a una mujer lesionada al sur de Ciudad Obregón; terminó en el hospital uD83CuDFE5uD83DuDE91https://t.co/tsVw7ly0O5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron del levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la escena. El cuerpo del ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles del homicidio, aunque las investigaciones continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui