Tras video viral, procesan a dueño de hotel para perros en Hermosillo por maltrato y negligencia

Hermosillo, Sonora.- Un hombre llamado Alán 'N', propietario de un centro de adiestramiento y hotel para perros, fue arrestado y vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito contra animales por actos de maltrato o crueldad. La acción legal forma parte de una investigación iniciada por la Agencia Especializada en Delitos de Abigeato y Maltrato Animal, tras un suceso que generó polémica en redes sociales.

El catalizador de la investigación fue un video que comenzó a circular el pasado 9 de octubre. En las imágenes, se observa a un empleado del establecimiento, ubicado en la colonia Las Vistas, de Hermosillo, sujetando a una perra de raza pastor alemán, llamada Nena, y levantándola del suelo por el cuello con una correa. Este acto, calificado como un claro abuso, movilizó a la ciudadanía y activó los protocolos de las autoridades.

En respuesta a la denuncia y a los indicios recabados, el 10 de octubre se ejecutó una orden de cateo en las instalaciones del centro canino. Durante la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble y procedieron al rescate de 31 caninos que se encontraban alojados en el lugar, incluyendo a Nena. Todos fueron puestos bajo la evaluación de un médico veterinario zootecnista para determinar su estado de salud.

El dictamen pericial confirmó que Nena presentaba lesiones leves e inflamación en la región cervical, hallazgos consistentes con el maltrato físico documentado en el video. La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) trascendió el acto individual del empleado. Las diligencias ministeriales acreditaron que Alán 'N', en su calidad de propietario y responsable del negocio, incurrió en una omisión de cuidados y supervisión.

Asegura AMIC 30 caninos en cateo en investigaciones por maltrato animal en Hermosillo



Boletín completo: https://t.co/8cMrmjtOI7 pic.twitter.com/bSvMMKoMv5 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 11, 2025

Se determinó que su negligencia permitió la existencia de condiciones inadecuadas, como hacinamiento y la aplicación de castigos físicos como método de manejo, prácticas que contravienen la normativa de bienestar animal y que, según el Código Penal del Estado de Sonora, constituyen hechos delictivos. Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba y formuló la imputación formal.

El juez de control consideró que existían datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del propietario y dictó el auto de vinculación a proceso. Como parte de las medidas cautelares, Alán 'N' enfrentará el proceso en libertad, mientras tanto se fijó un plazo de 2 meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Las autoridades informaron que la búsqueda del empleado que aparece en el video continúa.

Vinculan a proceso a imputado por maltrato animal en un centro canino de Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de octubre de 2025.- Tras las investigaciones realizadas por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Abigeato y Delitos Contra Animales por Actos de… pic.twitter.com/11xCIL8y8l — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora