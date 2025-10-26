Violento domingo en Ciudad Obregón: A plena luz del día, ejecutan a automovilista en la colonia Libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde tempranas horas de este domingo 26 de octubre se tuvo que activar el llamado Código Rojo en Ciudad Obregón, debido a que lamentablemente se registró una agresión armada. En esta ocasión, el violento episodio tuvo lugar al sur de la cabecera municipal de Cajeme, específicamente en la colonia Libertad, donde desafortunadamente una persona resultó muerta tras ser atacada a tiros.

Fue alrededor de las 9:00 horas de este domingo cuando las autoridades cajemenses recibieron el reporte a través del número de emergencias 911 que les alertaba sobre múltiples detonaciones de fuego en la citada colonia, por lo que de inmediato se implementó un fuerte operativo policíaco en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, la nueva balacera ocurrió en la calle Bavispe entre San Fernando y bulevar Las Torres, donde fue localizado un automóvil línea March de la marca Nissan color gris con múltiples disparos, y en su interior los agentes encontraron a una persona del sexo masculino con varias heridas producidas por arma de fuego.

Ejecutan a automovilista en la colonia Libertad de Ciudad Obregón

Aunque se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, estos nada pudieron hacer porque la víctima ya había dejado de existir. Tras confirmarse el fallecimiento de la persona, al sitio arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que se encargaron del levantamiento de indicios balísticos y de trasladar el cuerpo al anfiteatro. En tanto que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de dar inicio a las diligencias correspondientes.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconocen los datos generales del hombre ejecutado esta mañana en Ciudad Obregón; únicamente trascendió que su apodo sería 'El Chompi'. Además, las autoridades tampoco han revelado el móvil de este asesinato o han reportado si ya hay personas detenidas por este crimen. Cabe resaltar que apenas la noche de ayer sábado, otro hombre fue ejecutado pero en la colonia Beltrones, al norte de la ciudad.

#Clima | Ciudad Obregón HOY 26 de octubre: Cielo despejado y calor de hasta 34°C ??uD83EuDD75https://t.co/JvaFYbnvP6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui