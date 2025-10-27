Abaten a dos sicarios y detienen a siete tras enfrentamiento en Los Aldamas, Nuevo León

Los Aldamas, Nuevo León.- Durante un despliegue estratégico del Operativo Muralla, elementos de Fuerza Civil desplegaron acciones de vigilancia en el municipio de Los Aldamas, Nuevo León, en donde repelieron una agresión armada por parte de integrantes del crimen organizado. Como resultado del operativo, las autoridades consiguieron abatir a dos presuntos delincuentes y detuvieron a siete más, además de asegurar diferentes indicios.

Luego de conseguir repeler el ataque, los uniformados decomisaron 13 armas largas, entre ellas un fusil calibre 50, una camioneta, un vehículo tipo 'monstruo', equipo táctico y drogas. De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los policías estatales se encontraban realizando patrullajes de reconocimiento para identificar y ubicar a personas sospechosas, cuando se encontraron con miembros de un grupo criminal que opera en la región.

Los supuestos sicarios, quienes se movilizaban a bordo de diferentes vehículos, abrieron fuego contra los agentes, por lo que se registró un enfrentamiento armado. Posteriormente se suscitó una persecución, mientras que elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la División Aérea Estatal reforzaron el operativo. Su intervención permitió controlar la situación y minimizar riesgos tanto para las fuerzas de seguridad como para la ciudadanía.

Deja enfrentamiento de fuerza civil con presuntos delincuentes 2 abatidos en #LosAldamas, Nuevo León.



Cabe mencionar que durante la madrugada del pasado jueves 23 de octubre, aproximadamente a las 03:00 horas, se reportó otro enfrentamiento armado en la colonia Croc de Monterrey, en donde un elemento de Fuerza Civil resultó herido. En ese momento, se informó que los atacantes se desplazaban a bordo de al menos dos vehículos, quienes accionaron sus armas en contra de las fuerzas del orden que repelieron el ataque.

¿Qué es el Operativo Muralla?

Según datos de POSTA, el Operativo Muralla tiene como finalidad combatir la delincuencia organizada, asegurar la zona y garantizar la seguridad de los habitantes del municipio. Gracias a esta estrategia en materia de seguridad, las autoridades logran desmantelar estructuras delictivas, decomisar armas y drogas, además de mantener el control operativo en zonas que son consideradas de alto riesgo en el estado de Nuevo León.



