Alerta en Ciudad Obregón: Abandonan cuerpo 'embolsado' en predio baldío de la Real del Arco

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 27 de octubre se registró una movilización de corporaciones de seguridad en el fraccionamiento Real del Arco, de Ciudad Obregón, tras el reporte del hallazgo de restos humanos en un terreno baldío. El terrible suceso tuvo lugar sobre la calle Cuitláhuac, entre las calles Guerrero y Londres. El descubrimiento fue notificado a las autoridades alrededor de las 20:30 horas.

De acuerdo con los primeros informes, fueron transeúntes quienes, al pasar por la zona, se percataron de la presencia de una bolsa de plástico de grandes dimensiones abandonada en el predio, ubicado detrás de la policlínica del Isssteson, por lo que decidieron dar aviso al número de emergencias 911. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme.

Una vez en el sitio, los oficiales confirmaron que el contenido del envoltorio correspondía a restos humanos. Según las primeras observaciones, se presume que podría tratarse de un cuerpo desmembrado. Siguiendo el protocolo, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar cualquier indicio y asegurar la escena del crimen. Minutos más tarde, arribó personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Sus peritos iniciaron con las diligencias correspondientes, incluyendo el procesamiento del lugar y la recolección de evidencias. Finalmente, los restos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los análisis pertinentes para determinar la causa de muerte y trabajar en la identificación de la víctima, cuya identidad permanece desconocida hasta el cierre de esta edición.

La bolsa con los restos fue encontrada sobre la calle Cuitlahuac

Fuente: Tribuna del Yaqui